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ULMA Packaging предлагает инновационные решения в сфере упаковочного оборудования. Фото предоставлено ESG

Как лучше «одеть» рыбопродукцию – покажут на Seafood Expo Russia

На Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia, которые пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре, представят и сегмент упаковки. Будет продемонстрировано как упаковочное оборудование, так и контейнеры и поддоны для производства продукции.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, в выставке примут участие ключевые экспоненты в сегменте упаковки – ULMA Packaging и Sæplast.

ULMA Packaging предлагает инновационные решения в сфере упаковочного оборудования. При его разработке компания использует самые передовые технологии инженерии, ориентируясь на потребности рынка. Также предприятие предоставляет сервис по техническому сопровождению и квалифицированному послепродажному обслуживанию.

ULMA Packaging выпускает семь линий оборудования: поточная упаковка (Flow Pack), термоформаж, упаковка в готовые лотки (Traysealing), вертикальная упаковка, термоусадка (Shrink Wrap), упаковка в стрейч-пленку и рукавная упаковка (Sleeve Wrapping). Модели оборудования могут как дополнять друг друга, так и являться альтернативными решениями одной задачи. Это позволяет предлагать персонализированные нестандартные решения, адаптированные к потребностям каждого клиента.

Исландская компания Sæplast – мировой лидер в разработке полиэтиленовых контейнеров и поддонов для использования в производстве пищевых продуктов и переработке. На заводах Sæplast используется метод ротационного формования, что гарантирует особую прочность, долговечность и высокую изоляционную способность. Гладкая поверхность обеспечивает легкую очистку и значительно повышает безопасность продуктов.

«Предприятия по производству упаковки выполняют важную роль – от качества их услуг зависит не только сохранность, но и то, в каком виде продукция будет доставлена на прилавки магазинов. Материалы, из которых произведена упаковка, оказывают влияние как на срок хранения, так и на химический состав продукта. Все вышеперечисленные факторы играют немаловажную роль на этапе продажи и формируют спрос на конкретный товар.

Множество упаковочных решений позволяет доставлять до конечного потребителя наиболее разнообразную продукцию глубокой переработки в различных способах разделки, с соблюдением необходимых условий при транспортировке, без вреда для ее качества. С изобретением новых технологий упаковки у рыбопромышленников повышается шанс расширить ассортимент товаров и предложить наиболее оригинальные решения. Получается цепная реакция – каждая новая технология оказывает воздействие на всю отрасль в целом и приносит пользу компаниям, занятым в рыбопромышленной сфере», – прокомментировал генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Информационный партнер Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • ULMA Packaging предлагает инновационные решения в сфере упаковочного оборудования. Фото предоставлено ESG
  • Исландская компания Sæplast производит полиэтиленовые контейнеры и поддоны – в том числе для рыбопродукции. Фото предоставлено ESG
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