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Добыча лосося на Кунашире

Росрыболовство обобщит информацию по кадрам для путины

В Росрыболовстве анализируют ситуацию с кадровым обеспечением лососевой путины. До 1 июня должно быть четкое понимание, сколько людей требуется по каждому региону, заявил глава ведомства Илья Шестаков. Стратегии организации промысла планируется обсудить на майском ДВНПС.

В этом году к лососевой путине власти и предприятия готовятся в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом один из волнующих вопросов – как обеспечить трудовые ресурсы, ведь традиционно на промысел и обработку рыбы приезжают люди из разных регионов.

В этой ситуации нужно изучить возможность создания кадрового резерва, чтобы не допустить недолова, подчеркнул замминистра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на совещании 29 апреля. Встреча была посвящена предстоящему лососевому сезону и проходила по видеосвязи, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель федерального ведомства поручил совместно с регионами вести мониторинг по кадровому обеспечению путины. До 1 июня нужно сформировать четкое представление о ситуации по каждому региону в разрезе предприятий, заявил Илья Шестаков.

Пока ожидается вылов около 384 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 222 тыс. тонн горбуши, 113 тыс. тонн кеты, 39 тыс. тонн нерки. Информацию о подходах поможет уточнить традиционная предпутинная научная съемка.

Планируемый вылов – на уровне, достаточном, чтобы обеспечить внутренний и внешний спрос на рыбу, прокомментировал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

При организации промысла вновь планируется опираться на стратегии по регионам. Общий принцип, по словам замглавы ФАР, - добиться максимально возможных уловов и при этом обеспечить воспроизводство рыбных запасов.

Как показало обсуждение, по стратегиям еще есть серьезные вопросы у Хабаровского края и Сахалинской области. Детально рассмотреть эту тему планируется на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. ДВНПС пройдет 14 мая в режиме видеоконференцсвязи.

На совещании руководители территориальных управлений Росрыболовства доложили, как продвигается подготовка рыбоохранных мероприятий.

Обсуждалась также оперативность принятия управленческих решений. Власти Сахалинской области обратили внимание, что в прошлом году получение рекомендаций от науки не раз приходилось ускорять в ручном режиме. Такие задержки недопустимы, заявил Илья Шестаков.

Волнует рыбопромышленников и внесение изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Сейчас проект приказа Минсельхоза, предусматривающий большой блок поправок, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Здесь и важные изменения по учет уловов лосося, и облегчение требований к маломерному флоту.

Публичное обсуждение в рамках ОРВ завершается 12 мая. Президент ВАРПЭ Герман Зверев поднял вопрос о том, чтобы ускорить прохождение необходимых для выпуска приказа процедур. Это позволит внести изменения к началу путины.

Петр Савчук также сообщил, что в Министерстве сельского хозяйства находится проект приказа по оперативным ограничениям на путину.

Fishnews

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