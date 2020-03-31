31 марта 2020 года

Запасы антарктического криля разведала «Атлантида»

Научно-исследовательское судно «Атлантида» завершило комплексные исследования запасов криля в антарктической части Атлантики. Пока НИС возвращается в Калининград, на борту специалисты обрабатывают результаты.

Экспедиция в атлантическую часть Антарктики стартовала 19 ноября 2019 г. Перед учеными стояла задача оценить перспективность возобновления широкомасштабного промысла антарктического криля, которого во времена СССР активно осваивали советские рыбаки. Благодаря возобновлению исследований предполагается получить сведения о современном состоянии запасов ценного рачка.

Исследования в Антарктике завершены, судно возвращается в Калининград, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО. По дороге специалисты занимаются обработкой полученных данных и попутными научно-поисковыми работами.

О первых результатах экспедиции рассказал замглавы Росрыболовства Петр Савчук на совещании в Совфеде 12 марта – по словам представителя ведомства, ресурс есть в достаточном количестве. Заместитель руководителя Росрыболовства отметил, что хотя по оценкам ФАР возобновление освоения криля потребует инвестиций в 45 млрд рублей, бизнес проявляет к этому интерес.

Fishnews