07 мая 2020 года

На поддержку рыбопромышленников США «выбивают» больше средств

Сенаторы и рыбохозяйственные компании Соединенных Штатов добиваются выделения из бюджета дополнительной финансовой поддержки для рыбной отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Предполагаются как госзакупки, так и прямые выплаты.

Так, 25 американских сенаторов направили письмо лидерам верхней палаты парламента. Им рекомендуют выделить 2 млрд долларов для госзакупок рыбопродукции, а также 1 млрд долларов для выплат рыбакам, производителям и переработчикам рыбы и морепродуктов, пишет портал Undercurrent News. Напомним, ранее американской рыбной отрасли уже выделили помощь в 300 млн долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе подписантов обращения сенатор от Аляски Лайза Мурковски, известная лоббированием закона о переименовании «аляскинского минтая» в просто «минтай».

Кроме того, группа из 238 американских компаний рыбной отрасли обратилась в правительство и Конгресс США с просьбой о выделении поддержки в 1,5 млрд долларов. Рыбопромышленники призывают не менее половины этих средств направить на помощь малому и среднему бизнесу. Компании-заявители, по их утверждению, представляют интересы 3 млн человек, включая 30 тыс. рыбаков.

Fishnews