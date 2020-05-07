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Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

Проект среднего траулера СРТМ58 «Азимут» разработало Конструкторское бюро «Восток». Судно гармонично сбалансировано и предназначено как для вылова и заморозки рыбы, так и для ее переработки.

«Восток» входит в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» Специалисты конструкторского бюропользуются передовыми технологиями проектирования такими, как использование трехмерной модели, инструментами виртуальной реальности и другими средствами, без которых проектирование в настоящий момент не представляется возможным.

Сейчас конструкторское бюро может предложить потенциальному заказчику концептуальный проект среднего рыболовного траулера морозильного СРТМ58 «Азимут».

Судно спроектировано под неограниченный район плавания, имеет класс Российского морского регистра судоходства КМ✪Ice3 Aut2 (REF) Fishing Vessel. В конструкторском бюро отмечают, что траулер гармонично сбалансирован как в части пропульсивного комплекса и энергетической установки (со сравнительно невысоким потреблением топлива при обеспечении заданной скорости хода и тяговых характеристик), так и по промысловому оборудованию и рыбоперерабатывающему комплексу.

Назначение судна:

- лов рыбы донными и пелагическими тралами;

- переработка рыбы в мороженую продукцию в разделанном или неразделанном виде;

- переработка непищевого прилова, некондиционного сырья и отходов от разделки на кормовую муку и рыбий жир;

- хранение и транспортировка готовой продукции в порт базирования или ее сдача на транспортно-рефрижераторное судно в море.

Основные характеристики СРТМ58 «Азимут»:

длина наибольшая 58,9 м;

высота борта до главной палубы 5,4 м;

длина между перпендикулярами 53,4 м;

высота борта до верхней палубы 8 м;

ширина наибольшая 12,5 м;

осадка по КВЛ 4,65 м;

валовая вместимость 1500 регистровых тонн;

автономность 45 суток;

скорость 13 узлов;

мощность энергетической установки 2740 кВт;

в качестве главного двигателя возможно использовать модели MAN, STX, Wärtsilä или Weichai;

тяговое усилие на тралении 28 тс;

судно оснащено носовым подруливающим устройством;

мощность вспомогательного дизель-генератора 2х550 кВт;

дополнительно на судне установлен валогенератор мощностью 900 кВт;

объем рефрижераторного трюма 690 м³;

температура в рефрижераторном трюме минус 28ºС;

объем рыбомучного трюма 150 м³;

объем цистерн для рыбьего жира 15 м³.

Комплект оборудования для лова:

две траловые лебедки тяговым усилием 25 тс;

два кабельно-сетных барабана тяговым усилием 5 тс и объемом барабана 20 м³;

четыре кабельные лебедки тяговым усилием 20 тс;

две вытяжные лебедки тяговым усилием 20 тс;

две лебедки выливки улова тяговым усилием 12 тс;

две вспомогательные лебедки тяговым усилием 6 тс.

Оборудование рыбоперерабатывающего комплекса обеспечивает выпуск мороженой продукции, кормовой рыбной муки и рыбьего жира при суточном вылове сырья около 110 тонн в сутки.

Для разделки рыбы установлены машины Baader 212k и Baader 429A.

Заморозка рыбы производится в плиточных морозильных с последующей глазировкой блоков и упаковкой их в ящики.

Производительность морозильных аппаратов 50 тонн в сутки.

Производительность рыбомучной установки (по сырью) 60 тонн в сутки.

Экипаж составляет 38 человек, команда размещается в просторных и комфортабельных каютах.

Объемы танков судовых запасов:

топливо дизельное — 420 м³;

смазочное масло 15 м³;

пресная вода 38 м³.

КБ «Восток» может в короткий срок внести необходимые изменения в технические характеристики или состав оборудования. Проект адаптируют под пожелания конкретного заказчика в зависимости от целей и особенностей эксплуатации. В частности, конструкторское бюро уже разработало вариант исполнения судна «траулер-сейнер». На его базе выполнен проект СРТС68 «Пеленг» увеличенных размерений с наибольшей длиной около 68 м.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

На правах рекламы

  • Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций
  • Боковой вид, верхняя палуба и палуба бака СРТМ58 «Азимут»
  • Главная палуба СРТМ58 «Азимут»
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