08 мая 2020 года

Корюшковая путина на Ладоге проходит удачно

С начла промысла в марте рыбаки Ленинградской области добыли 776 тонн ладожской корюшки. Это выше итоговых показателей путин прошлого и позапрошлого годов.

В прошлом году за всю корюшковую путину было освоено 756 тонн, в 2018 г. — 737 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. В этом году рекомендованный вылов корюшки в Ладожском озере составляет 1068,5 тонны.

Промысел ведется в реках Волхов (до 35 тонн рыбы в сутки), Сясь, Свирь и малых реках Ладожского озера. Добычей в этом году занимаются 26 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Уловы поступают в торговые сети или замораживаются для дальнейшей переработки.

Fishnews