08 мая 2020 года

Льготные кредиты распространят на «дочек» системообразующих компаний

Минэкономразвития передало в правительство проект, который позволит распространить программу льготных кредитов на дочерние компании системообразующих организаций.

Напомним, что федеральные власти предусмотрели механизм льготного кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств. Это одна из мер поддержки экономики в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Кредитование предусматривается со льготной ставкой - не более 5% годовых.

Минэкономразвития сообщило, что внесло в правительство проект постановления, обеспечивающий возможность кредитования «дочек» системообразующих организаций.

«Такие кредиты могут быть выданы на сумму до 3 млрд рублей с учетом общего размера кредита для всех аффилированных лиц. Дочерним признается общество, если системообразующее предприятие в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития.

Расширяется целевой перечень расходования заемных средств: они могут быть направлены на оплату налогов, сборов и иных платежей, отметили в ведомстве.

Списки системообразующих организаций утверждены по отраслям. Рыбопромышленные предприятия включены в список по агропромышленному комплексу. При этом учтена холдинговая структура бизнеса.

Fishnews