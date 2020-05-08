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Промысел лосося на Дальнем Востоке

Лососевая путина-2020 может побить рекорды по затратам

В этом году к расходам рыбопромышленных предприятий на организацию «красной» путины прибавится еще одна статья – содержание на обязательной изоляции сезонных работников, прибывающих в регионы Дальнего Востока. Речь идет о миллиардах рублей.

Только на предприятия Камчатского края, по информации региональных властей, на период путины предполагается завезти порядка 11 тыс. человек. В соответствии с требованием законодательства, прибывающих на территорию людей потребуется разместить на 14-дневную изоляцию.

«В среднем, по нашим расчетам, около 5-6 тыс. рублей стоит суточное проживание с питанием на одного человека. Кроме того, необходимо обеспечить условия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на значительное количество людей, если среди прибывших вдруг окажется инфицированный человек», – рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын в ходе онлайн-конференции, организованной Fishnews.

По словам руководителя регионального объединения, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников дает приблизительную цифру по всему Дальнему Востоку: затраты рыбного бизнеса на выполнение обязательных требований для изоляции сезонных работников исчисляются миллиардами рублей.

Предприятия стараются активнее привлекать на сезонную работу местное население, но даже это не упрощает ситуацию. «Проблема еще и в том, что сегодня даже местное население перед отправкой в удаленные населенные пункты, сообщение с которыми осуществляется только авиатранспортом, должно пройти самоизоляцию. Это необходимо в первую очередь, чтобы обезопасить население удаленных районов, где, мягко говоря, существуют сложности с медициной», – обрисовал ситуацию по Камчатскому краю Владимир Галицын.

Учитывая важность лососевой путины на Камчатке и в Сахалинской области, ситуацию с организацией завоза людей в регионы регулярно обсуждают с местными властями на специальных штабах.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккамчатка
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