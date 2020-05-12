12 мая 2020 года

Президент ждет план по восстановлению экономики к июню

Президент Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению и развитию экономики до 1 июня. Также глава государства заявил о начале поэтапного выхода из режимов ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней, правительство РФ должно подготовить к июню 2020 г. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

К подготовке плана поручено привлечь глав регионов и представителей общероссийских объединений предпринимателей, сообщает корреспондент Fishnews

План должен обеспечить развитие экономики за счет создания «эффективных, высокотехнологичных рабочих мест во всех отраслях, запуска масштабных инвестиционных проектов, проектов инфраструктурного и пространственного развития страны», - заявил президент на совещании 11 мая.

Глава государства также сообщил, что меры, принятые для борьбы с COVID-19, позволяют переходить к началу поэтапного выхода из режимов ограничений.

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается, заявил Владимир Путин. При этом решения по ограничительным мерам на конкретных территориях остаются за главами регионов.

«То есть главы регионов опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка – может быть, даже и дополнять», - объяснил президент.

Fishnews