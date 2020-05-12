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В основном в Сахалинскую область завозят сезонных работников на лососевую путину

Для завоза работников на Сахалин и Курилы ввели новые требования

Власти Сахалинской области определили новые требования к работодателям, которые привлекают кадры из других регионов. Если предприятие не может самостоятельно организовать место для изоляции прибывших, оно должно оплатить стоимость питания и проживания в пункте временного размещения.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко внес изменения в указ от 18 марта 2020 г. № 16, определяющий меры по борьбе с коронавирусом. Поправки - новые требования к работодателям, которые завозят кадры с других территорий, сообщает корреспондент Fishnews.

По новым правилам, предприятие должно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о прибывающих лицах не менее чем за 7 дней до приезда работников и граждан, которых планируется устроить на работу. Требуется информация как о прибывающих людях, так и о самом работодателе. Уведомлять нужно по форме, размещенной на сайте регионального агентства по труду и занятости.

Нужно сообщить и о размещении прибывающих на 14-дневную изоляцию: в месте, организованном работодателем, или в пункте временного размещения обсервационного типа.

Если работодатель не может организовать место размещения сам, он должен оплатить стоимость питания и проживания прибывающих в обсерваторе. Гарантийное письмо (его форма тоже опубликована на сайте областного агентства по труду) нужно будет приложить к уведомлению о прибытии граждан.

Перечень пунктов временного размещения приводится на сайте министерства здравоохранения региона: https://minzdrav.sakhalin.gov.ru/about/news/2117/.

В пресс-службе правительства области отметили, что теперь все, кто прибывает в область, должны будут предъявить сахалинскую регистрацию. «Если таковой нет, то гражданин обязан оформить цифровой пропуск. Для этого перед отправкой в регион ему необходимо заполнить анкету. Она будет содержать сведения об адресе и данные предприятия, пригласившего работника. С другой стороны работодатель также должен уведомить о приглашении на работу. Страницу «Цифровой пропуск» разместят на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Fishnews

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