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Работы по сельди проведет НИС «Убежденный». Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые исследуют перспективы охотской сельди

НИС «Убежденный» отправилось в экспедицию по оценке состояния популяций сельди в Северо-Охотоморской подзоне. Исследования придутся на период активного нереста – май и июнь.

Научно-исследовательское судно вышло из Владивостока, съемки проведут специалисты Тихоокеанского и Хабаровского филиалов ВНИРО. Ученые обследуют места нереста сельди вдоль северного и западного побережья Охотского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В филиале обратили внимание, что охотская сельдь в северо-западной части моря имеет нерестовый ареал от Удской губы до Тауйской губы (свыше 1000 км), а численность половозрелой части популяции в последние годы составляет от 3 до 5 млрд экземпляров. При таких масштабах наиболее доступным и точным методом оценки является прямой учет численности. Он включает определение площадей отдельных локальных нерестилищ и плотности кладок икры, отложенной на субстрат.

С помощью водолазной съемки специалисты уточнят видовой состав макрофитов на нерестилищах, пригодность водорослевого субстрата для откладывания и развития икры, плотность кладок на водорослях, а также проведут наблюдения за выживаемостью икры и скоростью инкубации. Также, используя ихтиопланктонные съемки, ученые получат данные по количеству и пространственному распределению личинок, а затем и мальков сельди.

Как подчеркнули в институте, одна из основных причин флуктуации численности отдельных поколений - изменчивость океанологических условий в личиночный и мальковый период. Поэтому исследования будут выполняться в комплексе с гидрологическими и гидробиологическими работами. Кроме того, ученые соберут сведения по биологической структуре нерестовых скоплений сельди, сроках ее подходов, нереста и отхода на нагул.

Полученную информацию используют для разработки прогноза общего допустимого улова охотской сельди на 2021 г. и последующие годы.

Fishnews

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