13 мая 2020 года

Банду «краснокнижных» браконьеров взяли в Приангарье

В Иркутской области полицейские перекрыли канал реализации черной и красной икры, осетров и омулей, добытых браконьерами. По данным правоохранителей, изъято более 300 кг деликатесной продукции.

Деятельность преступной группы пресекли сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что к продаже готовится крупная партия рыбной продукции, добытой браконьерами. В момент сделки на пристани реки Ангары полицейскими были задержаны трое жителей города Иркутска. В их автомобилях обнаружена икра, а также осетры и омули», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, правоохранители провели 12 обысков по адресам проживания подозреваемых, в торговых точках и складских помещениях. В общей сложности изъято свыше 300 кг приготовленной к сбыту продукции, в том числе шесть осетров и 200 кг запрещенного к вылову байкальского омуля, а также более 10 кг черной и красной икры.

Кроме того, обнаружены орудия лова, документация и другие вещдоки. Предварительное расследование продолжается.

Fishnews