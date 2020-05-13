13 мая 2020 года

Рыбоохрана напомнила про ограничения на Ханке

В Приморском крае до 20 июня запрещен любительский лов в озере Ханка и устьях впадающих него рек, исключение предусмотрено только для удебных орудий добычи. Рыбоохрана просит сообщать о нарушениях на горячую линию.

Ограничения введены пунктом 56.1 правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, напомнили в Приморском теруправлении Росрыболовства. С 20 апреля по 20 июля запрещен любительский лов всех видов водных биоресурсов в озере Ханка, в устьях впадающих в него рек и на расстоянии 1 км от устья вверх по течению и в разливах, сообщает корреспондент Fishnews. Отметим, исключение предусмотрено для удебных орудий лова всех видов и наименований.

О возможных нарушениях правил рыболовства можно сообщить на телефон горячей линии рыбоохраны Приморского теруправления Росрыболовства (423) 222-49-23 или на электронную почту primterdep@prim-fishcom.ru, onr-control@prim-fishcom.ru.

Теруправление призывает соблюдать требования законодательства и напоминает, что за браконьерство грозят крупные штрафы с конфискацией лодок и других орудий добычи.

Fishnews