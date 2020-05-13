13 мая 2020 года

Северная креветка завоевывает рынок

Вылов креветки в Северном бассейне сохраняет положительную динамику: к началу мая прирост к уровню 2019 г. превышает 30%. По оценкам науки, ресурс находится в хорошем состоянии – к добыче в этом году рекомендовано до 50 тыс. тонн.

Российский промысел северной креветки в Баренцевом море последние годы переживает подъем. Если в 2017 г. вылов составил чуть более 3,7 тыс. тонн, то уже в 2018 г. рост оказался трехкратным – 12 тыс. тонн, а в 2019 г. рыбаки и вовсе извлекли из глубин почти 27,9 тыс. тонн.

Результаты первых месяцев 2020 г. говорят о продолжении этой тенденции. По данным отраслевой системы мониторинга, к 7 мая добыто 8,1 тыс. тонн креветки по сравнению с 6 тыс. тонн годом ранее. На текущий год ВНИРО рекомендовал к изъятию до 50 тыс. тонн северной креветки в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море.

Интерес к этому объекту промысла со стороны пользователей также рос стремительно. В 2017 г. креветку ловили только 9 организаций, через год – уже 17, а в 2019 г. – 23 компании. К освоению ресурса активно подключились крупнейшие игроки на Северном бассейне, что на короткое время даже породило ажиотажный спрос на креветколовные суда.

В прошлом году максимальный вылов креветки обеспечили предприятия из северных регионов – Мурманской области, Карелии и Архангельской области. Однако в промысле этого пока не квотируемого вида участвовали и компании, зарегистрированные в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Приморском крае.

В российской части Баренцева моря креветку ловят преимущественно траловым способом. Более 80% улова поступает на внутренний рынок, рассказали Fishnews в Союзе рыбопромышленников Севера. Как правило, это креветка в варено-мороженом виде. По словам участников рынка, особых проблем со сбытом не наблюдается, продукция востребована и, несмотря на довольно высокую стоимость, пользуется спросом.

Серьезных опасений по чрезмерному давлению рыболовства на запасы креветки у ученых пока нет. Недавние исследования говорят о росте запасов: в 2019 г. отмечена максимальная промысловая биомасса северной креветки за всю историю экосистемных съемок. По мнению специалистов, такая динамика обусловлена несколькими причинами, главная из которых – многолетнее отсутствие целенаправленной добычи этого вида ракообразных.

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