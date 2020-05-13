13 мая 2020 года

Новая ТОР «Столица Арктики» заработает в Мурманской области

Для поддержки инвестиционных проектов в Мурманской области правительство РФ решило создать новую ТОР «Столица Арктики». Такой режим может быть распространен в том числе на проект группы «Норебо» по созданию морского терминала, рассказали в Минвостокразвития.

Создание территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» предусмотрено постановлением правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 656.

Новая ТОР будет работать на территориях Кольского района и городского округа «Город Мурманск», сообщает корреспондент Fishnews.

«В рамках ТОР предусматривается уже сейчас реализация четырех инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 127 млрд рублей и созданием более 1,5 тыс. рабочих мест», – рассказал первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Он сообщил, что министерство совместно с правительством Мурманской области ведет работу по включению в ТОР еще двух новых инвестиционных проектов.

В частности, это проект группы «Норебо» по созданию терминала «Ударник». По словам Сергея Тырцева, предусматривается строительство в поселке Междуречье рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с объемом инвестиций 3,9 млрд рублей и созданием 250 рабочих мест. «Норебо» уже развивает терминал «Сероглазка» на Камчатке.

Соглашения с резидентами ТОР планируется подписать в течение месяца после выхода постановления правительства, сообщил первый замминистра.

Fishnews