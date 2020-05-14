14 мая 2020 года

Защитить икру от опасной болезни хотят ученые

Специалисты КаспНИРХ проводят эксперименты по лечебно-профилактической обработке икры осетровых. Задача - подобрать такие концентрации веществ, чтобы максимально снизить заражение инкубационного материала сапролегниозом и не навредить при этом развитию эмбрионов и молоди.

Сапролегниоз - одно из самых распространенных заболеваний на рыбоводных хозяйствах, обращают внимание в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО. Возбудитель широко распространен как в почве, так и в воде, он заражает практически все виды гидробионтов разных возрастных групп (от икры до производителей).

Пока разрешенные лекарственные средства для борьбы с этим заболеванием отсутствуют, рыбоводы справляются лишь методами профилактики. Это предварительное обеззараживание инкубационных систем, ежедневный отбор зараженной икры из системы. Но эти мероприятия не приводят к полному избавлению от сапролегниоза. Остро стоит вопрос транспортировки оплодотворенной икры и ее обеззараживания при завозе на предприятие, отметили в КаспНИРХ.

Специалисты сектора товарной аквакультуры вместе с сотрудниками лаборатории ихтиопатологии и научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» продолжают экспериментальные работы. Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, ученые применяют растворы химических веществ различных концентраций для лечебно-профилактической обработки икры осетровых. Цель - снизить заражение инкубируемой икры сапролегниевыми микромицетами. При этом учитывается действие апробируемых веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие рыб.

Оценивается не только количество зараженной икры в контрольной и опытных группах, но и выживаемость эмбрионов, виды и количество аномалий эмбрионов. А также рост и развитие полученных в результате инкубации предличинок, личинок и молоди рыб.

Уже получены результаты апробации нескольких веществ, сообщили в КаспНИРХ. Ученые занимаются подбором наиболее эффективных концентраций и экспозиций, а также методом обработки инкубируемой икры.

Для достижения положительного результата необходимо учитывать множество факторов: прямое и пролонгированное воздействие веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие рыб, условия инкубации, качество половых продуктов и другие параметры, подчеркнули в институте. Специалисты уверены: именно комплексный подход к проблеме позволит ее решить.

Fishnews