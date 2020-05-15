15 мая 2020 года

Коронавирус добрался до Курил

На Курильских островах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Для предупреждения распространения инфекции в Южно-Курильском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации, с Кунаширом прекращено транспортное сообщение.

Коронавирус выявили у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. По информации областных властей, приехавший вышел на работу на рыбопромышленном предприятии, не дожидаясь окончания срока обязательной двухнедельной самоизоляции. Ведется расследование о нарушении карантинного режима.

Пациента изолировали в районное медицинское учреждение, в Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для госпитализации больного в инфекционный госпиталь в Долинске.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом прекращается транспортное сообщение.

Мэр Южно-Курильского городского округа Вячеслав Власенко рассказал, что с 15 мая введен режим ЧС, «предусматривающий жесткие меры», полиции, Роспотребнадзору, медицинским работникам поручено определить контактных лиц. До их полной локализации послабления в районе отменяются, ограничен выезд жителей на Сахалин и Шикотан, заявил глава муниципального образования. По его мнению, с проблемой справятся в течение суток.

Напомним, что с 14 мая правительство Сахалинской области ввело цифровые пропуска для прибывающих в регион.

Fishnews