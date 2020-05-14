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Для того чтобы получить пропуск, нужно не менее чем за три рабочих дня до даты въезда в Сахалинскую область подать заявление на портале https://dp.sakhalin.gov.ru/

Для въезда на Сахалин потребуется пропуск

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко утвердил порядок оформления цифровых пропусков для прибывающих в регион. Для въезда своих кадров работодатель также должен направлять специальное уведомление.

С 14 мая вступают в силу новые требования для прибывающих в Сахалинскую область. Как объяснили региональные власти, меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса.

По указу губернатора, ограничивается въезд в Сахалинскую область граждан, у которых нет местной временной или постоянной регистрации или объектов жилой недвижимости в собственности.

Под эти меры не попадают транзитные пассажиры и граждане, «въезд которых на территорию Сахалинской области обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей».

Ограничения распространяются как на прибывающих морским транспортом, так и на тех, кто добирается по воздуху.

Прибывающим по работе потребуется цифровой пропуск. Порядок его утверждения и использования также утвержден указом губернатора, сообщает корреспондент Fishnews. Помимо цифрового пропуска понадобится также документ, удостоверяющий личность.

Для того чтобы получить пропуск, нужно не менее чем за три рабочих дня до даты въезда в Сахалинскую область подать заявление на портале https://dp.sakhalin.gov.ru/.

В частности, потребуется указать информацию о работодателе. Тот, в свою очередь, должен уведомить о завозе людей управление Роспотребнадзора по Сахалинской области и региональное агентство по труду (через местный центр занятости). Форма такого уведомления размещена на сайте агентства по труду.

На основании сведений из уведомления агентство примет решение об удовлетворении заявления на получение пропуска или об отказе.

При подаче заявки на пропуск указывается адрес электронной почты. В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления информация о результатах рассмотрения должна быть направлена на эту «электронку». Также можно будет проверить статус пропуска на портале по номеру мобильного телефона.

Пропуск можно будет скачать или распечатать, а также записать его номер для предъявления проверяющим.

Требования введены на период действия в области режима повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, подробности об оформлении пропусков можно узнать с помощью горячей линии: 8-800-300-65-03 или 1-300 (добавочный 7).

«Наличие цифрового пропуска у прибывших в аэропортах и морских гаванях будут проверять дежурные – с помощью паспорта. В случае если электронной регистрации не окажется по ошибке, специалисты сразу свяжутся с работодателем и решат вопрос на месте. Остальные нарушители будут отправлены с острова обратным рейсом. Причем им грозит штраф», - заявили в пресс-службе.

Порядок оформления цифровых пропусков и указ губернатора смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews

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