15 мая 2020 года

Лососеводов Норвегии ждет новый налог

Правительство Норвегии ввело дополнительный налог для предприятий по выращиванию лосося. Однако аквафермеры приветствовали эту меру – новый налог гораздо ниже, чем тот, который ранее предлагали ввести депутаты парламента.

С 1 января 2021 г. Норвегия вводит новый налог на фактические объемы производства из расчета 0,4 кроны (около 4 центов) за каждый килограмм выращенного лосося. Предполагается, что это позволит собирать около 500 млн крон (почти 50 млн долларов) в год. Средства будут направляться в муниципалитеты в соответствии с объемами производства лосося в каждом из них, отмечает портал Undercurrent News.

Новый налог является альтернативой предложенному ранее специальным комитетом налогу на использование природных ресурсов – со ставкой 40%. Он должен был приносить бюджету ежегодно 7 млрд крон (свыше 700 млн долларов).

Как сообщает корреспондент Fishnews, ведущая рыбоводная компания страны Mowi уже приветствовала введение нового налога. Организация считает, что предложенный ранее налог ослабил бы конкурентоспособность норвежских лососеводов на мировом рынке.

Fishnews