15 мая 2020 года

За нерестом корфо-карагинской сельди проследили с вертолета

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО завершили плановые авиаучетные исследования на нерестилищах корфо-карагинской сельди. Получены новые данные о состоянии нерестового запаса.

С 8 по 11 мая ученые на вертолете МИ-8 обследовали возможные места икрометания сельди — заливы Уала, Анапка, гавань Сибирь, бухты Скобелева и Гека, акваторию, прилегающую к острову Карагинский.

Были оконтурены нерестилища, проведен комплекс фоновых исследований (измерение температуры, солености воды). Также специалисты взяли пробы обыкренного субстрата для определения плотности кладок икры, выполнили биологические анализы рыб. Все собранные материалы доставлены в КамчатНИРО для камеральной обработки.

По предварительным данным, икрометание сельди в этом году началось в начале мая, а пик нереста, вероятно, пришелся на 5-6 мая. Это на несколько дней раньше, чем в 2018-2019 гг. Основное икрометание было в заливе Уала, тогда как в прошлые годы — в заливе Анапка, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Полученные новые данные о состоянии нерестового запаса корфо-карагинской сельди используют в качестве индекса в модельных расчетах при оценке современного и перспективного состояния популяции. Также собранная информация поможет определить общий допустимый улов на 2022 г.

Корфо-карагинская сельдь — одна из сравнительно крупных популяций тихоокеанской сельди и важнейший объект промысла в западной части Берингова моря. По результатам модельных расчетов, ресурс этой популяции сейчас находится на среднем уровне с тенденцией к росту. На начало 2019 г. общий запас составил 418,7 тыс. тонн, а нерестовый — 364,5 тыс. тонн, отметили в КамчатНИРО.

Fishnews