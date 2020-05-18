18 мая 2020 года

Компании решили докупить квот

19 мая в Росрыболовстве должны стартовать трехдневные торги по распределению долей квот. На аукцион поступило большое количество заявок.

Новый аукцион по продаже долей квот планируется проводить в Москве в течение трех дней - с 19 по 21 мая. Это объемы, которые не были распределены по итогам заявочной кампании 2018 г., рассказали ранее в пресс-службе Росрыболовства.

Всего на торги выставлено 45 лотов . Это доли квот вылова палтусов, синего краба, крабов-стригунов красного и опилио, гребенчатой креветки, трубача, сельди, трески, камбал, минтая. С победителями будут заключены договоры, действующие до конца 2033 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на аукцион поступило большое количество заявок. Например, за долю квоты вылова синего краба на Западной Камчатке (0,455%) поборются 11 участников: «КУК», «Тихрыбком», «Тефида», РК «Лунтос», «Росрыбфлот», «Амурское», «Монерон», «Амуррыбпром», ХК «ДМП», «Север» и индивидуальный предприниматель «Глава КФХ Розенко Денис Евгеньевич».

На торги по доле квоты добычи минтая в Петропавловско-Командорской подзоне (0,035%) допущено 12 заявителей: «Маркуз», «Озерновский РКЗ», «УТРФ-Камчатка», РК «Лунтос», «Росрыбфлот», Южно-Курильский рыбокомбинат, ПРК, «Камкорн и Ко», «Сахалин Лизинг Флот», фирма «Посейдон», «Тралфлот» и «КЗБ-Донка».

В торгах на долю квоты добычи камбал в Западно-Сахалинской подзоне в 2,586% предполагается участие 14 заявителей: «Добрыбфлот», «Невод», «Форевер», «Прибой-Восток», «Росрыбфлот», «ПРК», «Камкорн и Ко», «Рыбак», «Зарубинская база флота», ХК «ДМП», «Хасанрыба», «Тайфун», «Каниф», «КЗБ-Донка».

Глубоководным крабом-стригуном красным в подзоне Приморье заинтересовались компании «КУК», «Тефида», «Реал Девелопмент», «Феникс», «Амурское», «Монерон», «Камкорн и Ко», «Амуррыбпром», «Инсайд», РК «Восток-1».

Fishnews