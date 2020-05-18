18 мая 2020 года

РРПК поддержала врачей и рыбой, и деньгами

«Русская рыбопромышленная компания» выделила более полумиллиона рублей на закупку лекарств для краевой детской больницы во Владивостоке. Кроме того, 18 лечебным учреждениям края передано 15 тонн минтая, чтобы обеспечить питание персонала и пациентов.

В условиях глобальной эпидемии коронавируса на помощь медиками пришли рыбаки. «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) выделила 520 тыс. рублей на приобретение лекарственных средств для Краевой детской клинической больницы № 2 (КДКБ) во Владивостоке.

Препараты нового поколения предназначены для лечения тяжелых форм острых пневмоний у детей. По словам главврача КДКБ Инны Зеленковой, речь идет о дорогостоящих оригинальных импортных лекарствах, которые необходимы самым сложным пациентам.

Кроме того, компания передала больницам края 15 тонн минтая для организации питания персонала и пациентов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, рыбопродукцию получили 18 лечебных учреждений Владивостока, Артема и Уссурийска.

«Благополучие региона и его жителей для нас в приоритете, – подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – Мы не можем оставаться в стороне и рады возможности внести свой вклад в защиту здоровья как взрослых, так и маленьких жителей Приморья. Наша помощь сегодня необходима медицинским учреждениям, которые находятся на передовой нелегкой борьбы с инфекцией».

Fishnews