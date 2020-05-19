19 мая 2020 года

Вклад в борьбу с пандемией вносят рыбаки

Камчатским врачам помогает бороться с коронавирусом компания «Океанрыбфлот». Она организовала для медиков бесплатное горячее питание, поставила крупную партию масок и перечислила 10 млн рублей благотворительной помощи.

По поручению генерального директора АО «Океанрыбфлот» Евгения Новоселова предприятие взяло шефство над краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – там проходят лечение больные, инфицированные коронавирусом.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Океанрыбфлота», сейчас 30 сотрудников центра ежедневно получают завтраки, обеды и ужины. Вкусные и разнообразные блюда для бригады врачей поставляют из ресторана «Петровский». При этом все меры предосторожности тщательно соблюдаются, повара участвуют в проекте только добровольно.

Кроме того, АО «Океанрыбфлот» стало одной из первых компаний, откликнувшихся на просьбу краевых властей оказать региону помощь в сложных условиях пандемии.

Предприятие перечислило 10 млн рублей на специальный счет, открытый для благотворительной помощи в одном из учреждений здравоохранения. Деньги направляются на борьбу с коронавирусом.

13 мая компания передала 5 тыс. масок станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Средства защиты закупили по поручению Евгения Новоселова.

Кадры, прибывающие к «Океанрыбфлоту» на Камчатку для сезонной работы на лососе, кальмаре, сельди, в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин в гостиницах и отелях – с получением оклада и трехразового питания.

Fishnews