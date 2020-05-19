19 мая 2020 года

В гости к браконьерскому крабу зашли силовики

Пограничники Приморского края изъяли из незаконного оборота в общей сложности свыше 4 тонн морепродуктов. Продукцию без документов обнаружили во Владивостоке и Артеме.

В Артеме нелегальный цех располагался в одном из складских помещений промышленной базы. Правоохранители обнаружили и изъяли там свыше 3 тонн переработанных ценных морских биоресурсов: около 2,6 тонны варено-мороженого краба разных видов и крабовой продукции, а также более 400 кг варено-мороженой гребенчатой креветки. Только по предварительным подсчетам стоимость изъятых морепродуктов может превышать 6 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-группе регионального погрануправления.

Во Владивостоке в трех гаражных боксах пограничники нашли 1,3 тонны переработанных морепродуктов разных видов. Их рыночная стоимость может составлять более 2 млн рублей.

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

Fishnews