В гости к браконьерскому крабу зашли силовики
Пограничники Приморского края изъяли из незаконного оборота в общей сложности свыше 4 тонн морепродуктов. Продукцию без документов обнаружили во Владивостоке и Артеме.
В Артеме нелегальный цех располагался в одном из складских помещений промышленной базы. Правоохранители обнаружили и изъяли там свыше 3 тонн переработанных ценных морских биоресурсов: около 2,6 тонны варено-мороженого краба разных видов и крабовой продукции, а также более 400 кг варено-мороженой гребенчатой креветки. Только по предварительным подсчетам стоимость изъятых морепродуктов может превышать 6 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-группе регионального погрануправления.
Во Владивостоке в трех гаражных боксах пограничники нашли 1,3 тонны переработанных морепродуктов разных видов. Их рыночная стоимость может составлять более 2 млн рублей.
Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.
Fishnews