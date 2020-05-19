19 мая 2020 года

В Евросоюзе размышляют о компромиссе по британской рыбе

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о возможных уступках в вопросе будущего доступа рыбаков Евросоюза в воды Великобритании. Однако делегат отметил, что вопрос должен решаться на более высоком уровне.

В интервью британскому изданию Times Мишель Барнье назвал максималистской нынешнюю позицию европейских переговорщиков, «навязанную Францией, Испанией, Бельгией и Нидерландами». Напомним, Евросоюз хочет сохранить после Brexit нынешний доступ в эти акватории, в то время как британская сторона намерена установить полный контроль над своими водами.

В условиях пандемии Мишель Барнье изо всех сил пытается привлечь внимание европейских лидеров для смягчения позиции ЕС, отмечает Daily Mail. В то же время, по информации издания, глава переговорщиков со стороны Соединенного Королевства Дэвид Фрост не готов к компромиссам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в контексте переговоров британская пресса обратила внимание на позицию президента Франции Эммануэля Макрона. В марте он заявил, что будет добиваться компенсации, если ЕС не получит прежние права на доступ в британские воды.

Fishnews