20 мая 2020 года

Плановые проверки готовятся исключить из арсенала рыбоохраны

В апреле вышел закон об исключении плановых проверок при федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Теперь эти изменения собираются отразить в постановлении, регламентирующем работу Росрыболовства и его теруправлений.

В положение о федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов готовятся внести изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, из документа исключат формулировки о плановых проверках - проект постановления правительства предложил Минсельхоз.

Изменения подготовили в развитие федерального закона, принятого в апреле. Как отмечали в Росрыболовстве, плановые проверки не дают значительного эффекта. Их исключение поможет сосредоточить силы на более результативных для борьбы с браконьерством мероприятиях, заявили в ведомстве.

Fishnews