20 мая 2020 года

Приказ по заповедным зонам для рыбы приветствовали экологи

Минсельхоз утвердил критерии и порядок подготовки биообоснования создания рыбохозяйственных заповедных зон. РХЗЗ позволят предотвратить деградацию множества водных экосистем России, уверены специалисты Всемирного фонда дикой природы.

Критерии и порядок подготовки биологического обоснования создания рыбохозяйственной заповедной зоны, а также формы ее паспорта утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 21 февраля № 83. В Минюсте этот документ был зарегистрирован 13 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Возможность создания рыбохозяйственных заповедных зон в отечественном законодательстве появилась еще в 2004 г., обратили внимание в WWF России. Однако подзаконных актов, которые бы оговаривали механизмы создания таких зон, долгое время не существовало. «Шаг в направлении ликвидации этого правового пробела был сделан в 2016 году с утверждением правил образования РХЗЗ и перечня видов деятельности, запрещенных либо ограниченных на их акватории», - напомнили в пресс-службе экологической организации.

Впрочем, констатировали «зеленые», ни одной РХЗЗ в России до настоящего момента так и не возникло – мешало отсутствие типового образца паспорта заповедной зоны и регламента ее создания. Новый приказ Минсельхоза призван устранить юридические пробелы.

«Проработкой вопроса возможности создания РХЗЗ на морской акватории и в бассейнах нерестовых рек Дальнего Востока на протяжении многих лет занимался не только WWF России. Принятый официальный документ - это общая победа всех экологических организаций нашей страны, – заявил научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. – Документ открывает возможности для защиты и сохранения видов, важных с точки зрения российской рыбодобывающей отрасли и продовольственной безопасности страны в целом».

«По сути, рыбохозяйственная заповедная зона охраняет устойчивое рыболовство от других видов хозяйственной деятельности. Добыча углеводородов и иных полезных ископаемых в районах нереста или нагула морских и речных обитателей несет реальные угрозы как экосистеме в целом, так и промысловым видам, - отметил координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Коростелев. – Принятый документ дает возможность предотвратить эти угрозы».

На Камчатке в фокусе внимания экологов находятся бассейн реки Опала и западнокамчатский шельф. Закрепление статуса РХЗЗ за этими акваториями может стать прецедентом для создания аналогичных заповедных зон в других районах, где интересы рыбопромышленников находятся под угрозой, подчеркнули в фонде.

Экологи считают перспективным создание рыбохозяйственных заповедных зон и в Амурском лимане. С их помощью предполагается гарантировать сохранение мест нагула и миграции калуги, амурского осетра и тихоокеанских лососей в условиях развития промышленности и инфраструктуры.

Fishnews