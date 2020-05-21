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Гренландская креветка

Креветке не везет с регулированием

СахНИРО высказался за прекращение лова гренландской креветки на востоке Сахалина – рекомендованные объемы выбраны полностью. Рыбаков беспокоит, что из-за отсутствия механизма оперативного закрытия промысла возникает угроза перелова ресурса.

Гренландская креветка не относится к массовым объектам промысла. В этом году для Восточно-Сахалинской подзоны ученые рекомендовали к вылову всего 167 тонн. Рыбаки сработали ударно – к двадцатым числам мая эти лимиты оказались полностью исчерпаны. Об этом территориальное управление Росрыболовства уведомило центральный аппарат ведомства и Сахалинский филиал ВНИРО (СахНИРО), чтобы запустить процедуру закрытия промысла.

Однако рыбаки обеспокоены, что стандартный процесс прохождения и согласования документов по всем инстанциям может занять месяцы. Если промысел будет продолжаться вплоть до выхода приказа, велик риск подрыва запаса, восстановления которого потом можно дожидаться годами.

«Сегодня в онлайн-режиме прошло заседание Ученого совета СахНИРО, в результате которого было принято решение закрыть промысел гренландской креветки по востоку Сахалина при достижении 100%. По данным теруправления, на 15 мая освоение было 80%, два дня назад – уже на уровне 94%. Сейчас полагаю, что 100% уже остались позади, и мы опасаемся, что, как и в предыдущие годы, этот ресурс будет переловлен», – рассказал Fishnews вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел Колотушкин.

Он отметил, что вопрос с несвоевременным закрытием промысла возникает уже не первый раз и касается не только гренландской креветки. «Совсем недавно мы писали аналогичное обращение по углохвостой креветке подзоны Приморье, предупреждая о возможном перелове. Эта креветка тоже является «неодуемым» объектом, и мы просили после освоения 100% лимитов довести эту информацию до всех пользователей, кто на ней работает. Хотя все понимают, что перелавливать объект, на который дали рекомендуемый объем, нежелательно, чтобы не подорвать ресурс, некоторые все-таки хитрят и продолжают промысел, дожидаясь официального приказа», – добавил вице-президент АРСО.

Несмотря на формальное соблюдение закона, в такой ситуации все – и рыбаки, и ученые, и представители территориальных управлений Росрыболовства, и сотрудники Пограничной службы – понимают, что продолжение промысла после освоения 100% рекомендованного вылова никак не попадает в категорию рационального, ответственного и уж тем более устойчивого рыболовства. Что, разумеется, не отменяет необходимости искать решение проблемы и на системном уровне – путем внесения таких изменений в нормативную базу, которые бы дали возможность оперативно регулировать добычу «неодуемых» видов и быстро прекращать ее, если достигнут предельный вылов.

Fishnews

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НазадМетки: креветкаросрыболовствосахалин
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