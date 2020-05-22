22 мая 2020 года

Власти Приморья выпустили постановление по грузовикам, идущим в Китай

Губернатор Приморья Олег Кожемяко до конца мая установил специальный режим для грузовиков, следующих из России в Китай. Таким образом руководство региона предполагает решить проблему с очередями на пограничных переходах.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье 19 мая принял решение «предложить владельцам грузовых автотранспортных средств, собственникам перевозимых грузов, экспортерам с 21 по 31 мая 2020 года ограничить движение автотранспорта к территориям, прилегающим к пунктам пропуска».

Теперь губернатор Олег Кожемяко подписал постановление, регламентирующее ограничения. Дополнительные меры вводятся для того, чтобы не допустить распространения COVID-19 на территориях, прилегающих к пунктам пропуска в Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах, говорится в документе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, краевое министерство транспорта должно обеспечить установку знаков 3.17.3 «Контроль» совместно с табличкой 8.4.1 «Вид транспортного средства», а также 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» на 19 км дороги «Уссурийск - Пограничный - госграница» и на 37 км трассы «Раздольное - Хасан».

В процессе задействована автоинспекция. «Выставлены посты дорожно-патрульной службы», – отметили в министерстве.

Напомним, что до этого внимание привлекла ситуация в пунктах пропуска «Краскино» и «Пограничный». На ограничения в связи с коронавирусом наложились системные проблемы пограничных переходов, считают в бизнес-сообществе. Пути оптимизации работы пункта пропуска «Краскино» предложили участники онлайн-конференции, которую 19 мая провел Fishnews.

Постановление губернатора и решение оперативного штаба смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews