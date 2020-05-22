22 мая 2020 года

С Сахалина в Ростов: Сергей Кудряшов возглавил погрануправление в Ростовской области

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области назначен Сергей Кудряшов. Ранее он возглавлял погрануправление Сахалинской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил нового руководителя пограничного управления на заседании регионального правительства.

«7 мая 2020 года указом президента Российской Федерации Сергей Васильевич Кудряшов назначен на должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области», - проинформировал участников встречи глава региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее Сергей Кудряшов возглавлял пограничные управления ФСБ России в Республике Дагестан, Мурманской и Сахалинской областях.

Fishnews