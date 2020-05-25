25 мая 2020 года

Грузовикам готовят дезинфекцию на пути в Китай

Власти Приморья выпустили 22 мая еще одно постановление об ограничении движения грузового транспорта к пунктам пропуска в КНР. До конца мая рейсы грузовиков приостановлены.

Губернатор Олег Кожемяко внес изменения в постановление от 21 мая 2020 г. № 65, которым были введены ограничения для грузовиков.

«По словам представителей регионального оперативного штаба, новым документом запрещается движение вновь прибывшего грузового транспорта международного сообщения к территории пунктов пропуска для дальнейшего перехода границы с Китаем», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

Это вынужденная мера, которая поможет решить имеющуюся проблему и не создавать затор на пунктах пропуска, заявили краевые власти.

Контролировать исполнение постановления будут посты дорожно-патрульной службы. Региональное министерство по делам ГО и ЧС должно организовать дезинфекцию грузовиков на пути следования к пунктам пропуска. Также должно быть обеспечено дезинфицирование территорий, прилегающих к местам размещения постов ДПС, мест стоянок и скоплений транспорта на дорогах.

Все автомобили, которые уже стоят в очереди на прохождение границы, будут допущены к пропускному пункту, отметили в пресс-службе.

Fishnews