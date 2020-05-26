26 мая 2020 года

Власти пробуют разные методы для борьбы с очередями в пунктах пропуска Приморья

Росгранстрой - учреждение, в ведении которого находятся пункты пропуска, - сообщил, что совместно с властями Приморья прорабатывает меры по ликвидации очередей на границе с Китаем.

Инфраструктура пассажирского терминала МАПП «Краскино» в Приморском крае, пока нет пассажиропотока между Россией и КНР, может использоваться в экспортном направлении. Рассмотреть такой вариант предложено по итогам совещания, которое провели в пункте пропуска директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев совместно с зампредом регионального правительства Александром Костенко.

Встреча проходила 23 мая при участии представителей государственных контрольных органов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя. Борьба с очередями обсуждалась и в пункте пропуска «Пограничный».

Сводка информации о количестве машин перед пунктами пропуска и об автомобилях, оформленных за прошлые сутки, ежедневно публикуется на сайте Дальневосточного таможенного управления. По данным на 26 мая, перехода в Китай через «Краскино» ожидало 99 грузовиков. За предыдущие сутки оформлено на выезд было 24 машины, на въезд - 22.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввел до конца мая ограничения на движение грузовиков к пунктам пропуска - по мнению властей, это должно помочь разобраться с заторами.

«Пункты пропуска в Приморье пропускают большегрузы через границу с опережением графика – очередь в Пограничном планируется ликвидировать к вечеру 31 мая, к 30 мая – в Краскино и Полтавке. Однако ограничительные меры на пути к границе с Китаем продолжат действовать, несмотря на вводимые в регионе послабления. Уже подготовлены проекты решений по схемам организации пропускной системы - в ближайшее время они будут обсуждаться на заседании регионального оперативного штаба», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Затем будет подготовлен механизм работы до того момента, пока пункты пропуска не войдут в обычный режим.

Проблема с пунктами пропуска отмечена в Стратегии развития таможенных органов до 2030 г., которую 23 мая утвердило правительство. Предлагается использовать электронные очереди. Об основных пунктах стратегии читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews