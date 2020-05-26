26 мая 2020 года

Рыбоводы на Дальнем Востоке заготавливают икру осетровых

На осетровых рыбоводных заводах Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» началась нерестовая кампания. Готовится экспедиция на реку Тумнин для добычи производителей сахалинского осетра.

Партии икры амурского осетра уже заложены на Владимировском осетровом рыбоводном заводе в ЕАО, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. На Анюйском рыбоводном заводе в Хабаровском крае готовятся к нересту калуги и амурского осетра.

Если на реке Тумнин будут пойманы зрелые самки сахалинского осетра, их в живом виде транспортируют на Анюйский завод для нереста.

Планируется, что работы по сбору и закладке икры продлятся до середины июня.

Fishnews