26 мая 2020 года

Андрей Здетоветский: Коронавирус бросил нам новые вызовы

Власти Камчатского края уделяют особое внимание подготовке к лососевой путине в условиях борьбы с распространением коронавируса, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Из других регионов на камчатскую путину приезжает порядка 11 тыс. человек. «Но значительное количество людей перемещается в рамках внутренней трудовой миграции – около 6 тыс. человек ожидается привлечение местных ресурсов», – привел данные глава краевого ведомства. Такие перемещения людей требуют особого внимания в период пандемии.

«Конечно, это очень большая нагрузка на предприятия. Даже если изоляция обеспечивается на их площадках, все равно нужно завезти работников заблаговременно. Нести расходы, связанные с пребыванием, питанием. Но компании понимают, что все это необходимо делать, и все это в большинстве своем выполняют», – отметил Андрей Здетоветский.

Для взаимодействия с предприятиями создана группа в WhatsApp. «Идет постоянный обмен актуальными редакциями тех регламентов, которые введены в нынешней ситуации. Есть контакт и по другим каналам связи. Если возникают какие-то проблемы, мы всегда готовы откликнуться», – подчеркнул министр.

Смысл, конечно, не в запретительных мерах, а в том, чтобы защитить жителей и сами предприятия. Ведь если возникнет очаг заболевания, потребуется останавливать производство, во всяком случае вводить какие-то карантинные меры. «Это очень большие риски и для предприятий, и для самой путины. Все это понимают, в большинстве своем коллеги ответственно относятся к безопасности. Зачастую компании даже ориентируются на более жесткие меры», – обратил внимание Андрей Здетоветский.

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