27 мая 2020 года

Путь браконьерской икры с Амура закончился в Казани

В Татарстане осужден мужчина, перепродававший икру осетровых с Дальнего Востока. Ущерб от действий торговца оценили более чем в 2,6 млн рублей.

В 2018 г. житель Владивостока приобрел в Приморском крае более 0,5 кг икры дикой калуги, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Республике Татарстан. По данным правоохранителей, злоумышленник организовал доставку продукции в Казань и разместил в мессенджерах объявление о ее продаже.

«При этом он знал, что икра дикой калуги является ценным биологическим ресурсом и незаконно добыта браконьерами в реке Амур», - отметили в пресс-службе.

В итоге торговец сбыл деликатес за 16 тыс. рублей сотрудникам полиции, выдававшим себя за покупателей. Затем мужчина аналогичным образом приобрел и собрался перепродать еще около 9 кг икры калуги и амурского осетра, рассказали в следственном управлении. Однако злоумышленника задержали после реализации 0,5 кг черной и 1 кг красной икры.

Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте «краснокнижных» водных биоресурсов (часть 2 статьи 258.1 УК РФ). Наказанием стали 2 года лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. рублей.

Fishnews