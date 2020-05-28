28 мая 2020 года

Иранские рыбопромышленники перевыполнили план

Рыбаки и рыбоводы Ирана за последний календарный год (он завершился в республике 20 марта) произвели в общей сложности 1,28 млн тонн продукции -больше запланированного. Власти страны рассчитывают на дальнейший рост показателей.

Результаты работы отрасли озвучил глава Иранской рыбохозяйственной организации (Iran Fisheries Organization, IFO) Набиолла Хоун-Мирзай. В планах на прошедший год было производство 1,25 млн тонн продукции, отмечает газета The Tehran Times.

Набиолла Хоун-Мирзай заявил, что перевыполнить план удалось благодаря помощи научно-исследовательских организаций и частному сектору экономики. Глава организации отметил высокое качество иранской рыбной продукции и ее востребованность за рубежом. В частности, Набиолла Хоун-Мирзай обратил внимание на успехи в экспорте на рынки ЕАЭС, Китая и Южной Кореи, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам заместителя главы IFO Хоссейна Али Абдолхая, сейчас в Иране выращивают 12 видов водных биоресурсов, а через год предполагается расширить этот перечень до 17 видов. Управляющий директор иранской Компании сельскохозяйственных парков (Iran’s Agricultural Parks Company, APC) Али Ашраф Мансури недавно анонсировал планы по открытию 1,5 тыс. га рыбохозяйственных парков в нынешнем году.

Fishnews