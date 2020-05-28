28 мая 2020 года

По ветеринарной сертификации вышли изменения

Минсельхоз внес обширные изменения в правила оформления ветеринарных сопроводительных документов. Приказ вступит в силу с 7 июня.

Приказом от 2 апреля 2020 г. № 177 Министерство сельского хозяйства внесло изменения в правила ветеринарной сертификации. Поправки опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе, в частности, идет речь о работе во ФГИС «ВетИС» - государственной информационной системе в сфере ветеринарии. Она используется для оформления ветеринарно-сопроводительных документов. С 2018 г. ветеринарные сертификаты необходимо получать в электронном виде.

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