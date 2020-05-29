29 мая 2020 года

Хранитель икры не смог «решить вопрос» взяткой

В Москве завершено следствие по делу о даче взятки в крупном размере. Деньги предназначалась сотруднику Федерального агентства по рыболовству за фальсификацию результатов экспертизы.

По данным правоохранителей, в декабре 2019 г. в квартире обвиняемого обнаружили черную икру неизвестного происхождения. После этого мужчина через посредника обратился к сотруднику Росрыболовства для фальсификации результатов экспертизы по изъятому деликатесу, рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по городу Москве.

Сотрудник федерального агентства незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Взяткодателя задержали 25 марта при передаче 300 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования фигурант признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Мужчине вменяют преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Fishnews