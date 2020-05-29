29 мая 2020 года

«Красную» путину Хабаровск встречает с новым холодильником

Монтаж рефрижераторного производственно-складского комплекса на 25 тыс. тонн завершен в Хабаровске. Технологическую часть спроектировали, поставили и смонтировали специалисты компании «Колд Трейд Холдинг».

Производственно-складской комплекс площадью 7,7 тыс. кв. метров и высотой 18 метров расположен на площадке индустриального парка «Авангард» в составе ТОР «Хабаровск». Комплекс включает 10 мультитемпературных камер хранения (рыба, мясо, овощи) и охлаждаемое производственное помещение для глубокой переработки продукции. Предусмотрены 16 доков для подъезда, разгрузки и отгрузки фур. Для персонала построен трехэтажный административно-бытовой комплекс площадью 2,9 тыс. кв. метров

Как рассказал Fishnews генеральный директор компании «Колд Трейд Холдинг» Павел Клименко, в работе комплекса используются все основные современные решения в части снижения потребления электроэнергии, в том числе энергосберегающая технология рекуперации тепла. В частности, выделяемая холодильной установкой энергия будет направляться на обогрев грунтов низкотемпературных камер. «Система рекуперации мощностью 300 кВт позволила избежать капитальных затрат на покупку и прокладку греющего электрического кабеля, а при эксплуатации исключит расходы электроэнергии на обогрев грунтов», – отметил Павел Клименко.

Эффективное управление технологическим процессом обеспечат системы мониторинга и диспетчеризации всех основных параметров работы холодильной установки. В целях безопасности предусмотрен режим «человек в камере» и система контроля загазованности по всему холодильнику, компрессорному помещению и техническому этажу.

Холодильная установка функционирует на аммиаке, в местах работы людей будет использован промежуточный хладоноситель. Всего смонтировано 42 промышленных воздухоохладителя различного назначения и использования. Суммарная холодильная мощность оборудования составляет 1400 кВт, при этом благодаря технологическим решениям «Колд Трейд Холдинг» система будет потреблять не более 1040 кВт.

«Была проделана огромная работа, только суммарная длина электрических кабелей превысила 20 км, а трубопроводов и изоляции – 5 км. Конденсаторное оборудование поднималось на кровлю с высотой 18 метров – это как пяти-, шестиэтажный дом», – подчеркнул гендиректор «Колд Трейд Холдинг».

К настоящему времени на складском комплексе завершен не только монтаж технологического оборудования, но и строительные работы. Ведутся работы по благоустройству территории и отделке офисных помещений.

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