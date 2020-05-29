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Выгрузка улова на научно-исследовательском судне «ТИНРО»

Рыбной науке нужна автономия

Общественный совет при Росрыболовстве выступил против инициативы о создании единого оператора научно-исследовательского флота. Эксперты опасаются, что у такой структуры интересы рыбной промышленности будут совсем не в приоритете.

Разработчиком концепции Единого национального оператора научно-исследовательского флота (ЕНО) выступило Минобрнауки. Предполагается, что такой оператор обеспечит максимальную загрузку научно-исследовательских судов (НИС), которые сейчас закреплены за Российской академией наук, Росрыболовством и Росгидрометом, централизованное планирование всех экспедиционных исследований на основе конкурсного отбора, а в перспективе будет отвечать за строительство и модернизацию научного флота.

У рыбохозяйственной науки эта инициатива не нашла поддержки, сообщает корреспондент Fishnews. Позицию Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на заседании Общественного совета при Росрыболовстве изложил директор по научной работе института Олег Булатов. К недостаткам ЕНО он отнес заорганизованность и сложную структуру управления, дополнительные затраты на содержание центрального офиса и четырех филиалов оператора, а также явное игнорирование отраслевой специфики.

«В перечне задач, которые необходимо будет решить в соответствии с «Комплексной программой научных экспедиционных исследований Мирового океана на 2024 – 2029 годы», исследования водных биоресурсов находятся на пятом месте. Отсюда можно смело предполагать, что мониторинговые работы, связанные с оценкой запасов не будут приоритетными и будут финансироваться по остаточному принципу», – предупредил представитель ВНИРО.

Риски для рыбной отрасли увидели и другие участники заседания. «Первоочередность исполнения научных программ решается на конкурсной основе. Мы можем представить, как можно проводить конкурсы, – обратился к коллегам зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов. – Всегда Росрыболовство и его научно-исследовательский флот будут не в победителях».

Члены Общественного совета подчеркнули – к научному флоту, который задействует ВНИРО и его филиалы, конкурсные процедуры неприменимы. От результатов таких исследований зависит ежегодное утверждение общих допустимых уловов, а значит и состояние всей рыбной индустрии. Экспедиционные исследования – это не разовые проекты, а постоянный процесс.

Ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон также напомнил, что деятельность отраслевых НИС носит прикладной характер, поскольку обеспечивает эффективную работу рыбопромыслового флота и промышленных предприятий, тогда как цели, заявленные в комплексной программе, больше относятся к фундаментальной науке.

Нереализуемой выглядит и идея использовать «универсальные НИСы» независимо от задач. Как указал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, отраслевые НИС конструктивно более схожи с промысловыми судами. Они осуществляют не только базовые научные исследования, но и ведут разработки по технике и тактике промысла и переработки водных биоресурсов.

Председатель Общественного совета Герман Зверев отметил, что обращения с аналогичной позицией поступили от ассоциаций рыбопромышленников Северного и Западного бассейнов, органов власти Калининградской области, Ненецкого автономного округа, Саратовской области и других регионов.

«После реорганизации ВНИРО произошло объединение научного флота на Дальнем Востоке. Это позволило существенно увеличить загрузку НИС, в 2019 году она составила около 60%. Таким образом, в Росрыболовстве фактически уже создан единый ведомственный оператор – это ВНИРО. Необходимость создавать дополнительные конструкты, по нашему мнению, отсутствует», – заключил Олег Булатов.

По итогам обсуждения члены Общественного совета приняли решение направить обращение в Морскую коллегию при правительстве о нецелесообразности включения научно-исследовательского флота Росрыболовства в состав ЕНО.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
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