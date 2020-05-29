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Заседание Общественного совета при Росрыболовстве прошло в видеоформате

Глубоководных крабов возвращают в промысел

У рыбаков остается шанс освоить в этом году квоты по глубоководным крабам, не реализованные на аукционах. Соответствующие предложения по изменению нормативной базы находятся на согласовании в Минсельхозе.

Вопрос об исключении глубоководных крабов-стригунов красного (японикуса) и ангулятуса из перечня видов, реализуемых на аукционах, рассматривался 28 мая на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов подчеркнул, что уже третья попытка продать на торгах лоты по этим видам крабов закончилась неудачей из-за отсутствия заявок от покупателей. В то же время этот ресурс остается недоступным и для компаний, которые могли бы его осваивать в течение года.

«Ситуация в промышленности складывается очень печальная. Шесть лотов – это 8,5 тыс. тонн глубоководных крабов. Если в июне не принять соответствующих мер и не передать эти 8,5 тыс. тонн в промышленность, то у нас остановятся 11 судоэкипажей, это примерно 700 человек», – рассказал глава АРПП. – Сейчас идет замена экипажей и [нужно решить – прим. ред.], мы либо посылаем в море в июне людей на три месяца, либо не посылаем».

Георгий Мартынов напомнил, что Генпрокуратура, изучив ситуацию по запросу сенаторов, усмотрела нарушение в том, что крабовые квоты не были перераспределены по остаточному принципу, и внесла представление в адрес Росрыболовства.

По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, представление уже получено и будет обсуждаться в ближайшее время на совещании с участием представителей Генпрокуратуры. Как уточнила замначальника управления правового обеспечения, государственной службы и кадров Анна Бурулько, позиция федерального агентства в целом не изменилась.

«Действующее законодательство не позволяет перераспределить указанные объемы для промышленного рыболовства, и без внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты Росрыболовство эту процедуру провести не может. При этом при необходимости мы готовы выступить с соответствующей инициативой в Минсельхоз», – отметила юрист.

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов выразил удивление, что регулятор даже после повторной неудачи с аукционами не начал готовить документы для корректировки подзаконных актов, которые бы позволили рыбакам работать. «Сколько должно пройти аукционов, чтобы Росрыболовство занялось изменением правовой базы?» – поинтересовался он у чиновников.

Странной неторопливостью ведомства возмутился и исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. «Росрыболовство могло бы к этой ситуации подготовиться заранее, потому что такой ресурс государство действительно может потерять. А это не только рабочие места – это налоги, это деньги, это, в конце концов, продукция», – указал он.

«Тоже предполагал, что Росрыболовство уже занимается вопросом изменения нормативной базы, – поддержал коллег президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. – С удивлением услышал, что все-таки они надеются продать, а потом распределить».

Претензии членов Общественного совета поспешил отвести начальник управления организации рыболовства Андрей Космин. «Подготовлены предложения по внесению изменений в соответствующие постановления, которые позволяли бы в том числе Росрыболовству обеспечить распределение тех остатков, которые у нас не были реализованы на аукционе. Соответствующие изменения в проект постановления уже находятся в Минсельхозе, проходят согласования внутри министерства и в кратчайшие сроки согласно информации будут направлены на согласование в ФОИВы», – заявил он.

С учетом этой информации Общественный совет вновь рекомендовал Росрыболовству распределить между пользователями оставшиеся после аукционов квоты глубоководных крабов-стригунов для промысла в 2020 г. Кроме того, участники заседания решили направить обращение и в Минсельхоз с просьбой ускорить рассмотрение подготовленных изменений в нормативные акты.

Fishnews

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