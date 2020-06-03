03 июня 2020 года

Чукотка определила график на лососевый сезон

На ряде участков Чукотского автономного округа добыча тихоокеанских лососей откроется 12 июня. Затем к путине подключатся и другие акватории.

Комиссия по анадромным в ЧАО установила сроки добычи лососей в режиме промышленного, традиционного рыболовства и спортивно-любительского лова.

Старт путины зависит от района, первые участки начнут работу с 12 июня. Объемы вылова решено устанавливать по группам водных объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

Для предприятий, работающих в режиме промышленного рыболовства, определены периоды, когда лосось должен свободно пропускаться на нерестилища. На акватории Берингова моря это понедельник и вторник еженедельно. Для рек Майныян и Пильгын – понедельник и вторник. Ставные морские невода должны приводиться в нерабочее состояние.

Комиссия установила объемы добычи для промышленного, традиционного рыболовства и организации спортивно-любительского лова.

Общий прогноз по вылову для Чукотского автономного округа составляет около 6 тыс. тонн.

Fishnews