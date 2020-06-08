08 июня 2020 года

ЦСМС будет чаще общаться с рыбаками онлайн

Центр системы мониторинга рыболовства и связи принял решение проводить встречи с рыбаками по видеоконференцсвязи каждый месяц. Это позволяет оперативно реагировать на вопросы, возникающие у бизнеса.

Перенести общение с рыбаками в онлайн специалистам Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) пришлось из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса. В апреле-июне ЦСМС провел серию семинаров и совещаний, посвященных вступлению в силу нового порядка передачи данных в Отраслевую систему мониторинга (ОСМ). По видеоконференцсвязи был организован обмен мнениями с предприятиями основных рыбохозяйственных бассейнов, кроме того ответы на вопросы рыбаков публиковались на сайте организации.

«Коронавирус внес коррективы в наши планы по организации очных встреч с рыбаками на Дальнем Востоке, которые планировались еще в апреле, но мы смогли оперативно перестроиться и наладить работу по видеоконференцсвязи», – прокомментировал ситуацию начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, такой формат был признан продуктивным, поэтому на очередной встрече 4 июня было принято решение проводить онлайн-мероприятия раз в месяц.

«За последний месяц мы провели несколько таких встреч для разъяснения реализации нового порядка передачи данных в ОСМ, прогресс очевиден, к последнему обсуждению вопросов у рыбаков почти не осталось», – отметил Артем Вилкин.

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