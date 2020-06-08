08 июня 2020 года

Лосось Амура принес победу российским детям

Четверо школьников из России стали победителями международного конкурса рисунков Всемирной премии мигрирующих рыб. Дети рисовали обитателей бассейна Амура – кету, тайменя, осетра.

Конкурс проводился в несколько этапов. В начале года в бассейне Амура заповедники и национальные парки проводили региональный этап. «Дети от 6 до 18 лет рисовали один из трех видов мигрирующих рыб, обитающих в бассейне Амура: кету, тайменя и осетра, стараясь передать их красоту и уникальность, жизнь в естественной среде обитания, продемонстрировать угрозы на пути к нересту», – рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Лучшие работы – около 100 рисунков – затем передали в Амурский филиал организации. WWF России отправила на международный этап конкурса Всемирной премии мигрирующих рыб-2020 (Fish Migration Art Award - 2020), который провели природоохранная организация Wildlife Forever и Всемирный фонд мигрирующих рыб (World Fish Migration Foundation).

Работы-победители были выбраны организаторами конкурса из 5000 рисунков, присланных из 32 стран мира. В число лучших вошли Тимур Сидоренко из Вилючинска (Камчатский край), Алена Калягина из города Амурска (Хабаровский край), Виктория Стовбун из Уссурийска (Приморье) и Татьяна Разворотнева из Биробиджана (ЕАО).

«Этот конкурс нашел большой отклик у людей, проживающих на берегах Амура, поскольку важность рыбы для них сложно переоценить. Мы продолжаем обращать внимание общественности на сокращение популяций тихоокеанских лососей», – прокомментировала координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольга Чеблукова. В частности, в организации выразили обеспокоенность в связи с решением открыть в этом году промысел летних лососей в бассейне Амура.

Fishnews