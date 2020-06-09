09 июня 2020 года

Промысел «неодуемых» ждет официального закрытия

Минсельхоз подготовил ряд приказов, закрывающих промысел неквотируемых объектов лова в нынешнем году. В их числе корюшка на Дальнем Востоке, в Сибири и в европейской части России, гренландская и углохвостая креветки, а также моллюски на Сахалине.

Проекты приказов Минсельхоза по ограничению промышленного рыболовства до 31 декабря 2020 г. размещены для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Предусматривается закрытие промысла нескольких видов корюшки: малоротой морской в Западно-Сахалинской подзоне, европейской в озере Ильмень Новгородской области и в Финском заливе Балтийского моря, а также азиатской зубастой в реках бассейна Енисея в Красноярском крае.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вводятся ограничения на промысел во внутренних водоемах – снетка в озере Ильмень и плотвы в Волге и ее водотоках в Астраханской области. Кроме того, запрещается вылов углохвостой креветки в подзоне Приморье, а также гренландской креветки, устриц и петушка в Восточно-Сахалинской подзоне.

Во всех случаях основанием для ограничений являются рекомендации Ученого совета ВНИРО.

Напомним, что в настоящее время процедуру оценки регулирующего воздействия также проходит проект приказа, добавляющий гренландскую креветку Восточно-Сахалинской подзоны в перечень видов водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

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