28 мая 2020 года

Краб и моллюски пополнят список для установления ОДУ

Минсельхоз представил изменения списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. В перечень планируется включить гренландскую креветку Восточного Сахалина, а также новые объекты промысла.

Напомним, что список видов водных биоресурсов, для которых устанавливается ОДУ, утвержден приказом Минсельхоза России от 1 октября 2013 г. № 365. Добыча «одуемых» объектов осуществляется по квотам. Проект изменений в перечень опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень предложено включить новые для промысла виды. Это, в частности, краб-стригун опилио Карского моря. Возможности освоения этого биоресурса ученые изучили в рамках трансарктической экспедиции научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов». Росрыболовство уже сообщило о планах выставить доли квот добычи опилио в новом промыслом районе на аукцион.

Перечень по Дальневосточному бассейну дополнят моллюски панопа и зирфея – в феврале правительство включило эти объекты в список для промышленного рыболовства.

Также в число «одуемых» планируется внести гренландскую креветку Восточно-Сахалинской подзоны – о проблеме перелова этого вида недавно говорили в отраслевом сообществе.

Предложены изменения и по другим объектам. Из перечня для установления ОДУ Минсельхоз готовится исключить сазана и щуку в ряде водоемов Волжско-Каспийского бассейна.

Изменения подготовлены с учетом предложений Росрыболовства, рекомендаций ВНИРО и позиций регионов, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Fishnews