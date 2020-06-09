09 июня 2020 года

Министр промышленности доложит депутатам

Глава Минпромторга Денис Мантуров выступит на правительственном часе в Госдуме. Министр доложит о мерах по обеспечению устойчивого развития промышленности в изменившихся условиях: на экономику повлияла ситуация с коронавирусом.

Выступление главы Министерства промышленности и торговли в Госдуме запланировано на 10 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

О работе в условиях пандемии министр недавно рассказал в интервью РИА «Новости». Одной из тем стало судостроение. Денис Мантуров положительно отозвался о квотах вылова под строительство судов: «Сегодня по всем практически направлениям мы запустили производство у себя, благодаря скоординированной работе правительства. Теперь, если ты хочешь получить квоту под вылов аквакультур, ты должен заказать российское судно. Справедливо же, правильно? Если в наших водах вылавливаешь, работай на российском судне».

При этом, по словам главы Минпромторга, созданы условия льготного лизинга и механизмы субсидирования, «чтобы наши суда были конкурентны по сравнению с иностранными, чтобы те же самые рыболовные компании не чувствовали себя обманутыми и не говорили, что их заставили приобретать российское, когда можно было дешево купить в Норвегии». «Сейчас уже такого нет», – заявил Денис Мантуров.

Напомним, что компании, заказавшие суда под инвестиционные квоты (а по правилам это должно делаться на отечественных верфях), столкнулись с задержками в строительстве судов. Это порождает множество проблем, в том числе рушит производственные планы рыбопромышленных предприятий. Росрыболовство сообщило, что подготовит письмо в правительство РФ и изложит реальную картину выполнения судостроительных контрактов. «Российская судостроительная отрасль рискует потерять доверие рыбаков, следствием чего может стать перераспределение средств в пользу иностранных судостроителей», – говорится в сообщении Федерального агентства по рыболовству.

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