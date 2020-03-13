13 марта 2020 года

Верфи не оправдали ожиданий

Неготовность российских заводов – основная причина задержек в строительстве рыболовных судов под инвестквоты, отметили участники совещания в Совете Федерации. За рамки установленных сроков вышли практически все инвестпроекты.

Перенос за переносом

Заявленная тема совещания «О ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота», которое 12 марта прошло в Совете Федерации, предполагала, что разговор пойдет непростой. Последнее время отечественные верфи дают все больше поводов усомниться в их способности своевременно выполнить заказы на современные рыболовные суда.

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин напомнил, что всего под инвестквоты и крабовые аукционные квоты планируется построить 78 судов, причем проекты необходимо завершить за пять лет.

Строительство 36 из 43 законтрактованных рыболовных судов ведут предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По информации комитета, два судна сданы заказчику, еще 29 – заложены и находится в различной степени готовности.

«Наблюдается систематический перенос сроков сдачи судов по контракту. В 2019 году был перенесен срок по 4 контрактам. В 2020 году запланирован и в ряде случаев согласован перенос еще по 7 контрактам, и на наш взгляд, это не итоговая цифра. И в 2021 году уже сейчас ожидается перенос по 5 контрактам», – привел результаты мониторинга сенатор.

В числе ключевых проблем Сергей Митин назвал «общую ограниченную готовность российских верфей» к такому строительству, отсутствие у них собственных конструкторских бюро и, как следствие, типовых проектов, необходимость импорта комплектующих и вопросы по локализации. Не менее важен и дефицит квалифицированных кадров, с которым столкнулись корабелы.

По словам замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, с 2017 г. механизм господдержки в виде инвестквот в целом показал эффективность и позволил привлечь 166 млрд рублей инвестиций в обновление флота. «Пока мы еще не исчерпали весь ресурс. В ходе очередного этапа заявочной кампании, которая сейчас проходит в Росрыболовстве, будет еще 11 инвестиционных проектов рассмотрено. Это в основном среднетоннажные и малотоннажные суда для Дальнего Востока», – отметил он.

Ведомство согласно, что верфи столкнулись с затруднениями, но не видит в этом ничего страшного. «Дело новое. Понятно, что суда более технологичные и автоматизированные. Наши верфи, не могу сказать, что не готовы к этому. На мой взгляд, они просто проходят шаг за шагом вопросы адаптации. К сожалению, на сегодняшний день отставание есть, на некоторых верфях от трех до четырех месяцев. Считаем, что это в пределах допустимого», – заявил Петр Савчук.

Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков подтвердил, что министерство ежеквартально ведет контроль за реализацией инвестпроектов и также постоянно фиксирует отставание от графика строительства судов.

Достройка под вопросом

Участники совещания обсудили ситуацию на всех верфях ОСК, задействованных в программе инвестквот. Хуже всего дела обстоят на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ), где задержка уже превысила год. Основной ее причиной вице-президент ОСК Василий Бойцов назвал недооценку процесса всеми сторонами контракта и неготовность заказчиков к сотрудничеству с заводом, но признал и наличие финансовых проблем.

«По ВСЗ у нас очень большая долговая нагрузка, накопленная за прошлые периоды. ОСК в силу своих финансовых возможностей поддержку оказывает. Мы надеемся, что в рамках финансового оздоровления оборонки нам помогут в целом по нашей группе предприятий, и ВСЗ в эту часть помощи попадет. Это позволит реструктуризировать старую задолженность, снизить по ней процентную нагрузку и оздоровить финансовую отчетность, иметь чистое финансовое лицо», – изложил он планы госкорпорации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Выборгский завод столкнулся и с нехваткой производственных работников, и с перебоями в поставках судового оборудования. На других предприятиях – Северной верфи, «Янтаре» и Адмиралтейских верфях – отставание, по словам представителя ОСК, не такое существенное.

Первый год-полтора строительства действительно были критические глобальные проблемы с поставкой технической документации, уточнил гендиректор ВСЗ Александр Соловьев. Он указал, что это относится ко всем верфям, которым пришлось работать с норвежскими проектами. «Когда говорят, что на ВСЗ проблема, а у других проблем нет, это означает, с моей точки зрения, только то, что все остальные заводы по каким-то своим причинам не афишируют сейчас эти проблемы, как это делаю я. Подождем еще полгода, там будет ясно, у кого какие срывы сроков и куда что переносится», – заступился он за репутацию своего предприятия.

Александр Соловьев подчеркнул, что к заказчикам – рыбакам – нет совершенно никаких вопросов, финансирование обеспечивается точно в срок. Но финансовое положение завода критическое. Руководитель ВСЗ попросил поторопиться с реструктуризацией и другими мерами поддержки, в противном случае достраивать суда будет не на что.

Задержки, от трех месяцев до года, на самом деле идут по всем площадкам, не только по ВСЗ, отметил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Тем не менее в ОСК экспериментом с рыбаками удовлетворены. «Мы считаем, что программу, которую реализует Росрыболовство, так называемые квоты под киль, надо распространять, расширять. Мы полностью это поддерживаем», – заявил Василий Бойцов.

Тайм-аут или дополнительное время?

Рыбаки сотрудничеством с верфями довольны в куда меньшей степени. Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский указал, что общий объем инвестиций РК им. В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский), заказавшего на «Янтаре» четыре судна, превышает 8 млрд рублей. Сегодня завод ставит вопрос о необходимости пересмотра стоимостных характеристик по заключенным контрактам.

«Без изменения проектных решений, просто в одностороннем порядке, – на мой взгляд, это неправильно», – отметил глава регионального минрыбхоза, добавив, что взаимному доверию рыбаков и судостроителей такие инициативы не способствуют.

Эпопея с четырьмя судам Архангельского тралового флота (входит в СЗРК) гораздо печальнее – именно эти траулеры зависли в Выборге. «Первое судно должно было быть сдано в июне 2019 года. Мы продлили этот контракт, сегодня дата сдачи – май 2020 года. В мае 2020 года оно сдано не будет. Это совершенно точно», – заявил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Второе судно, по его словам, завод должен был сдать 22 февраля 2020 г. Этот контракт пока даже не продлен. По факту это срыв сроков реализации инвестпроекта, констатировал представитель СЗРК. Он предупредил, что если ничего не изменится, два последних судна достроены не будут и уж точно не уложатся во временной интервал, определенный правительством. «Мы уже гарантированно нарушим эти сроки, – уведомил Сергей Несветов. – Поэтому сроки надо продлевать точно, долги завода надо рефинансировать и не через три месяца, а сейчас».

На Адмиралтейских верфях, не вызывавших до этого совещания нареканий, тоже не все безоблачно. Заместитель гендиректора по строительству флота «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Дмитрий Сапов рассказал, что в активной фазе строительства сейчас находятся первая пара судов. 27 марта ожидается спуск первого корпуса головного судна, а через два месяца – второго.

«Несмотря на то, что промежуточные этапы соблюдаются в соответствии с графиком, мы все-таки выражаем обеспокоенность тем, что судно может быть не сдано в срок. Потому что мы уже сейчас видим задержки по доработке рабочей документации, видим отставание от графика закупочной кампании, видим отставание по некоторым видам работ. Верфи нужно предпринять значительные усилия, для того чтобы осуществить сдачу судна вовремя», – проинформировал представитель РРПК и присоединился к предложению коллег продлить срок реализации инвестпроектов до семи лет.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов предложил ориентироваться на цифры, заложенные в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса. Тогда выходит, что отрасли необходимо построить 221 судно. «Срок строительства в среднем шесть лет, то есть мы в год должны строить 38 судов, – подсчитал он объем работ. – Сумеем? Я очень сомневаюсь». Не пора ли сделать паузу, обратился он к аудитории: «Давайте возьмем тайм-аут, сделаем перерыв, разберемся с этими заказами?»

А председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов призвал подумать над компенсацией бизнесу ущерба от сдвига сроков ввода в эксплуатацию новых судов. «Рыбопромышленники выполняют свои обязательства в полном объеме. Тем не менее очевидно, что имеет место срыв графиков строительства, что влечет за собой перенос сроков освоения инвестквот, – описал он ситуацию. – Это приводит к дополнительной финансовой нагрузке на заказчиков по обслуживанию многомиллиардных кредитов, взятых на строительство новых судов. Было бы справедливо, рассмотреть возможность продлить сроки договоров на вылов водных биоресурсов в инвестиционных целях с 15 до 20 лет».

Подводя итоги совещания, член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева напомнила, что за результат отвечают все участники программы инвестквот, а не только рыбаки.

«У нас есть государственная программа и государственная задача», – подытожила она. – «Поэтому все министерства, которые вовлечены в это – и Минсельхоз, и Минпромторг, и Минтранс, и ОСК особенно, – должны выполнять свою государственную задачу. Не надо перекладывать эту задачу на рыбаков. Это наша задача». Сенатор также предложила коллегам вновь поднять все острые вопросы в конце апреля, когда на заседание верхней палаты парламента будет приглашен президент ОСК Алексей Рахманов.

Анна ЛИМ, Fishnews