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Молодь на рыбоводном заводе. Фото пресс-службы департамента АПК Ямало-Ненецкого автономного округа

Ямал предлагает пересмотреть приоритеты рыбных компенсаций

Ямало-Ненецкий автономный округ считает необходимым сконцентрировать искусственное воспроизводство рыбы в Западной Сибири на ценных видах – осетре, стерляди, муксуне, чире. Также регион предлагает ввести строгие критерии отбора организаций для компенсационных выпусков.

Совещание по компенсационным мероприятиям на территории Западной Сибири прошло в Ханты-Мансийске. Участие приняли представители Росрыболовства, его Нижнеобского теруправления, власти ХМАО – Югры, Ямала, Тюменской и Свердловской областей, предприятий ТЭК, рыбоводных хозяйств, а также отраслевой науки.

Директор департамента АПК Ямало-Ненецкого автономного округаВиктор Югай обозначил проблемы в сфере искусственного воспроизводства ценных видов рыб. Они актуальны для всех территорий Обь-Иртышского рыбохозяйственного района, где ведется активная промышленная деятельность. Решение этих вопросов требует изменения нормативных документов на федеральном уровне, считают в департаменте.

Ценные виды остаются без помощи

Для возмещения ущерба, нанесенного водным биоресурсам, предприятия ТЭК и другие хозяйствующие субъекты проводят компенсационные мероприятия. Однако сегодня свыше 90% всех выпусков приходится на пелядь, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента. Эта рыба не относится к ценным видам, но действующее законодательство позволяет ее выпуск в целях компенсации. При этом, по данным науки, популяция пеляди пребывает в благополучном состоянии и в искусственном воспроизводстве не нуждается.

«Мы считаем необходимым исключить пелядь из числа объектов искусственного воспроизводства и сконцентрировать усилия рыбоводных хозяйств и финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов на восстановлении популяций ценных и особо ценных видов – сибирского осетра, стерляди, муксуна и чира, запасы которых пребывают в крайне неблагополучном состоянии», – подчеркнул Виктор Югай.

Не все рыбоводы одинаково полезны

Также глава департамента обозначил необходимость введения строгих критериев отбора рыбоводных организаций. Сегодня к участию в компенсационных мероприятиях допускаются абсолютно любые предприятия – даже те, которые не обладают достаточной производственной базой и зачастую не могут подтвердить происхождение выпускаемой молоди.

«Мы считаем, что к мероприятиям по искусственному воспроизводству должны допускаться только организации, имеющие понятный источник происхождения молоди, – в идеале это собственное маточное стадо, а также достаточные производственные мощности и кадровые ресурсы», – подчеркнул руководитель ведомства.

ЯНАО сосредоточился на муксуне и чире

От искусственного воспроизводства пеляди на Ямале полностью отказались в этом году. Заместитель директора Собского рыбоводного завода Александр Горлатов рассказал, что за летний период в реки региона выпустили 34 млн штук молоди муксуна и чира – наиболее ценных для округа промысловых видов.

С 2017 г. на базе предприятия формируется собственное маточное стадо муксуна. Сегодня оно насчитывает более 20 тыс. особей возрастом от года до 4 лет.

«В ближайшие три года мы планируем полностью перейти на воспроизводство муксуна, получаемого от собственного ремонтно-маточного стада. Это позволит исключить покупку икры у сторонних организаций и существенно увеличить объемы инкубации и выпуска этого вида», – сказал представитель предприятия.

В департаменте обратили внимание, что озвученные предложения в октябре обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Инициативы получили поддержку сенаторов.

Fishnews

  • Молодь на рыбоводном заводе. Фото пресс-службы департамента АПК Ямало-Ненецкого автономного округа
  • Выступает директор департамента АПК Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор ЮГАЙ. Фото пресс-службы департамента
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