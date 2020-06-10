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Росрыболовство и регионы обсудили реализацию инициативы по продаже уловов рыбаками-любителями. Фото пресс-службы федерального агентства

Четыре региона включатся в эксперимент по продаже «любительских» уловов

В Росрыболовстве прошло совещание по вовлечению в коммерческий оборот уловов рыбаков-любителей. Инициатива носит социальный характер и не составит конкуренцию промышленному рыболовству, подчеркнул глава ведомства Илья Шестаков.

В Росрыболовстве продолжается обсуждение изменений в закон о любительском рыболовстве, разрешающих продажу уловов рыбаками-любителями. На очередном совещании рассматривались замечания, внесенные после консультаций с заинтересованными ведомствами, включая ФСБ, МВД, Пограничнуюслужбу, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, а также с руководством регионов.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что законодательная инициатива имеет исключительно социальную направленность. «Мы не рассматриваем этот законопроект как инструмент увеличения бюджетных поступлений, не пытаемся создать конкуренцию профессиональным рыбакам. Вовлечение граждан в подобную деятельность позволит увеличить их личные доходы, благополучие домохозяйств», – заявил руководитель федерального агентства.

Ключевой момент – деятельность по реализации улова рыбаков-любителей не относится к предпринимательской, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Предлагается дать право гражданам продавать улов, полученный в ходе любительского рыболовства, в количестве не выше суточной нормы вылова для этого вида водных биоресурсов в разрешенные сроки.

Кроме того, планируется ввести понятие рыболовного билета, который будет выдаваться территориальными управлениями Росрыболовства разово и действовать неограниченное время. При этом рыбакам-любителям, которые не собираются продавать излишки улова, рыболовный билет оформлять не понадобится.

Инициативу активно поддерживают правительства Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областей. В Росрыболовстве рассчитывают на пилотный запуск проекта именно в этих регионах.

«Одна из важных целей, которую мы хотим достигнуть, – сделать механизм реализации этих поправок максимально простым и понятным, обеспечивающим, с одной стороны, возможность рыбакам-любителям, особенно в неблагополучных районах, получить дополнительный доход, а с другой стороны, расширить ассортимент свежей российской рыбы на рынках», – отметил Илья Шестаков.

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Fishnews

  • Росрыболовство и регионы обсудили реализацию инициативы по продаже уловов рыбаками-любителями. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы федерального агентства
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